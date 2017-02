METEOROLOGIA Carnaval começa com chuva e há previsão de temporais para próximos dias de folia Chuvas devem ocorrer principalmente à tarde em todo o Estado

Primeiro dia das comemorações de Carnaval começou chuvoso em Campo Grande, que acumulou 14,6 milímetros de chuva durante a tarde, com alagamentos em algumas regiões. Estas condições climáticas devem permanecer pelos próximos dias de folia em todo o Estado, com aviso meteorológico vigente alertando para o risco de tempestades em todas as regiões.

Durante o Carnaval, umidade relativa do ar elevada estará e aliada ao calor, nuvens carregadas se formam sobre o Centro-Oeste e são esperadas fortes pancadas de chuva e raios em todo o Estado, especialmente durante a tarde.

Amanhã, previsão é de temporais, com chuvas intensas, descargas elétricas e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h. Pode ocorrer queda de granizo em alguns municípios.

Domingo as áreas de instabilidade se espalham e ainda há previsão de chuvas fortes, mas acumulado deve ser menor. Temperaturas sofrem ligeira queda, mas calor continua acima de 30°C.

Na segunda-feira, dia deve ter céu dublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Devido a chuva, temperaturas caem ligeiramente e devem ficar amenas. Terça-feira, último dia de folia, chuva deve continuar em todo Estado.

Em Campo Grande, foliões devem se preparar para curtir os blocos debaixo de chuva, já que previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas durante os próximos quatro dias.

Amanhã, precipitações ocorrem predominante à tarde, mas a partir de domingo, chuvas devem ocorrer ao longo de todo o dia.

Na segunda e terça-feira, dias de desfile das escolas de samba, previsão continua de tempo bastante nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Cidades que terão tradicionais carnavais de rua, também devem ter chuvas fortes e trovoadas. No norte, em Costa Rica terá temperaturas entre 21°C e 32°C, enquanto em Rio Verde termômetros oscilam entre 23°C e 34°C.

Fátima do Sul e Ivinhema, na região do Sul, onde também haverá festas de Carnaval, mínima prevista é de 19°C e máxima de 30°C.

Corumbá, um dos destinos mais tradicionais do Estado na época do Carnaval, com comemorações que mesclam carnaval de rua e desfile das escolas de samba, tempo também será chuvoso e calor. com máxima de 34°C e minima de 24°C.

Mesmas temperaturas e condições climáticas estão previstas para Miranda, onde será realizada a “Micaranda” de hoje até a terça-feira.

Também podem ter desfiles debaixo de chuvas as escolas de samba de Dourados, Aquidauana e Anastácio.