Três Lagoas PRF apreende carga com 5 mil

pacotes de cigarros contrabandeados A carga foi comprado no Paraguai, mas motorista não disse para onde levaria

Homem de 56 anos foi detido no último dia 5, mas o caso só foi divulgado hoje, quando transportava cerca de 5 mil pacotes de cigarros na BR-262 próximo a Três Lagoas. No veículo, estavam de passageiros a esposa e uma criança.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão com placas de São Bernardo do Campo (SP) foi abordado em frente a unidade operacional da polícia, o motorista apresentou nervosismo e foi contraditório ao responder perguntas feitas pelos agentes.

Após na carroceria, foram encontrados cerca de 5 mil pacotes de cigarro escondidos atrás de uma mudança que também estava sendo transportada.

O condutor do caminhão informou à polícia que a esposa não sabia do carregamento ilícito. A carga e o motorista foram encaminhados para a unidade da Polícia Federal local.