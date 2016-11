TRÁFICO Carga de 1,7 tonelada é apreendida

e três 'batedores' são presos Flagrante ocorreu na noite de ontem, na rodovia MS-289, em Amambai

Grande carregamento de maconha foi apreendido por volta das 23h30min de ontem, e três homens que atuavam na função de “batedores” (espiões de fiscalizações) foram presos em flagrante, por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). O episódio aconteceu na rodovia sem pavimentação MS-289, na cidade de Amambai.

De acordo com Boletim de Ocorrência, policiais atuavam pela região quando se depararam com primeiro veículo transitando pelo local. O motorista foi abordado e respondendo a questionamentos demonstrou nervosismo, levantando suspeita de envolvimento em ato ilícito.

Durante a abordagem, segundo automóvel passou pela equipe de policiais em alta velocidade. Dois homens que ocupavam o carro também foram parados, momento em que o terceiro veículo envolvido no esquema de tráfico e que levava o carregamento passou por policiais no sentido oposto. Ao notar que seria ordenado a parar, o traficante freou repentinamente e, junto com comparsa, desceu e fugiu em meio a matagal.

Foi constatado que no carro havia dezenas de tabletes de maconha que totalizaram 1,7 tonelada. Dois dos presos confessaram que atuavam “como batedores”, enquanto que o terceiro – abordado primeiramente, confessou ter sido contratado para organizar o transporte do carregamento. O destino que seria dado à droga, bem como o mandante do crime estão sob investigação.