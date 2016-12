REVIDOU Cansada de apanhar, mulher mata

marido com facada no braço Autora, de 41 anos, foi presa e levada à delegacia; homem morreu no local

7 DEZ 2016 Por LAURA HOLSBACK 06h:29

Constantes brigas e agressões entre casal acabou em assassinato. Maria Aparecida Ortiz, 49 anos, matou o marido, Luis Carlos Ajala, de 41, com golpe de faca. O crime aconteceu por volta das 20h10min de ontem, na casa onde moravam, na Rua Joana de Almeida Matos, no Centro de Antônio João. A mulher foi presa e declarou que estava cansada de apanhar. Policiais militares souberam do episódio por meio de equipe de hospital que foi acionada para socorrer Luis Carlos. No entanto, o homem acabou não resistindo. Foi constatada perfuração no braço direito da vítima e a morte pode ter sido em decorrência da perda de muito sangue. Maria estava no imóvel quando policiais chegaram e declarou que havia consumido bebida alcoólica. A mulher alegou, ainda, que na noite anterior havia tido briga com o marido e que estava cansada de apanhar, por isso, ''em momento de raiva'', atacou Luis Carlos com faca. A mulher foi presa e levada à delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Ela deve prestar depoimento e o delegado é que vai definir se o crime foi praticado em legítima defesa ou não. Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte.

