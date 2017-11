60 pessoas Candidatos procuram polícia após perderem prova por edital confuso Concurso era para ingresso em residência médica

Cerca de 60 candidatos inscritos num concurso para residência médica, realizado no Colégio Dom Bosco, em Campo Grande, procuraram a polícia hoje pela manhã depois de não conseguirem ingressar no local de prova.

De acordo com boletim de ocorrência, os candidatos alegam que houve uma confusão na especificação do horário para fechamento dos portões no edital do concurso. Conforme relato de uma das candidatas, de 33 anos, o edital foi aberto no dia 16 de outubro e constava que o horário para fechamento dos portões era 9h.

No dia 10 de novembro, foi publicada uma retificação do edital , onde constava a modificação do horário de fechamento dos portões para 8h, do horário de Brasília. Depois disso, houve a publicação da consulta de sala de prova, onde constava o horário para o fechamento dos portões às 8h, não especificando se era baseado no horário de Brasília.

Ainda conforme o boletim, devido as mudanças, no dia da prova inúmeros candidatos chegaram após as 7h da manhã e encontraram os portões do local de prova já fechados.

Inconformados com a situação, os candidatos registraram um boletim de ocorrência por preservação de direito, pois consideram que houve "inconsistência de informação referente ao horário para o fechamento dos portões, visto que a última informação que constava no edital era de que o horário seria às 08h", sem mencionar como base o horário de Brasília.

O Portal Correio do Estado não conseguiu acesso ao edital do concurso.