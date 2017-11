IFMS Candidatos do exame de seleção podem pedir identificação até sexta-feira Curso mais concorrido é Técnico em Informática com 21 por vaga

Estudantes que participarão do exame de seleção 2018 no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) têm até sexta-feira (17) para pedir a emissão de documento de idenficação oficial com foto, que será apresentado no dia das provas.

A disponibilização do serviço tem objetivo de auxiliar os candidatos que precisam do documento, reforçando que é válido especificamente para o processo seletivo da instituição. Para formalizar o pedido, o estudante deve comparecer ao campi de seu municipio e apresentar a certidão de nascimento e uma foto 3x4 recente.

PROVA

A avaliação será aplicada no próximo domingo (19), com abertura dos portões às 7h e fechamento às 8h. Com início às 8h15, os exames terão quatro horas de duração. A prova será composta de 50 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais, conforme conteúdo programático. Cada questão vale dois pontos, totalizando 100 pontos.

O resultado será divulgado no dia de 12 dezembro, enquanto que as matrículas para os convocados em primeira chamada acontecerão entre 10 e 15 de janeiro de 2018, nos campi do Instituto.

O IFMS oferece 1.390 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia, em dez municípios.

Na lista preliminar de inscritos, foram registrados 3.922 candidatos, o maior número desde que a instituição entrou em funcionamento. O curso mais concorrido é o técnico em Informática oferecido em Campo Grande. São 871 inscritos para as 40 vagas ofertadas, o que corresponde a 21 candidatos por vaga. Em seguida aparece o curso de Mecânica, também da Capital, com concorrência de 10 por vaga.