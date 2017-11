IFMS 2018 Candidatos podem solicitar documento de identificação Ao todo serão oferecidas 1.390 vagas em 10 municípios do Estado

Dia 19 de novembro, a partir das 8h, acontece o processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), com oferecimento 1390 vagas nas 10 unidades da instituição. Os candidatos que precisarem do cartão de idenficação, um dos documentos aceitos para comprovação da inscrição pode ser solictado entre os dias 13, 14, 16 e 17 de novembro.

Entre os documentos solicitados para realização da prova estão: carteira de identidade, carteira profissional (CTP), passaporte brasileiro, certificado de reservita e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

É importante destacar que os documento listados deverão conter foto atual do aluno, por isso, a instituição oferece a alternativa de uma identificação específica. Os interessados deverão comparecer na central de relacionamento do IFMS com a certidão de nascimento e uma fotografia 3X4 recente.

EXAMES

As provas serão aplicadas no domingo (19) e a abertura dos portões será às 7h e fechamento às 8h. Os candidatos terão quatro horas para concluir todas as questões divididas da seguinte forma: 50 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. Cada questão vale dois pontos, totalizando 100 pontos.

Durante a prova, o candidato poderá manter sobre sua mesa apenas o documento de identificação; lápis ou lapiseira; borracha; caneta esferográfica de tinta azul ou preta com tubo de material transparente; água em garrafa transparente e sem rótulo e pequenos lanches.

A instituição estima que o resultado final do exame de seleção e a primeira chamada para matrículas serão divulgados no dia 12 de dezembro e as matrículas estão marcadas para acontecerem entre os dias 10 e 15 de janeiro de 2018.