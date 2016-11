EDUCAÇÃO Articulação política tenta garantir

cursos de engenheira em Nova Andradina Ministério precisa dar aval para implantação no campus da UFMS

Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Nova Andradina, pode ter duas novas opções na área da engenharia. Os cursos pleiteados são de engenharia civil e engenharia de produção.

Articulação para implantar essas formações profissionais aconteceu em audiência realizada na sexta-feira (25), com o reitor da UFMS, Marcelo Augusto Santos Turini, o prefeito eleito de Nova Andradina, Gilberto Garcia (PR), o ex-governador, André Puccinelli (PMDB) e do deputado estadual Eduardo Rocha (PMDB).

Conforme o prefeito eleito, as tratativas para trazer os cursos a Nova Andradina tiveram início em 2011, quando esteve reunido com o ex-senador Antonio Russo e o então ministro da educação, Aloisio Mercadante. Em 22 de novembro 2013 foi aprovada a criação dos mesmos. Porém, até o momento não saiu do papel.

Representantes do Estado na esfera federal intermediarão diretamente junto ao Ministério da Educação para garantir a instalação dos cursos.

“Essa gestão política é para garantir que os recursos para essa finalidade sejam colocados no orçamento da união e recebam a autorização do ministro Mendonça Filho. Estamos muito confiantes que até 2017 ou, no mais tardar, em 2018, os novos cursos estejam implantados”, assegurou Gilberto Garcia.