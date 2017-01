Flagrante Campo-grandenses são presos com

514 tabletes maconha no Mato Grosso Droga estava escondida em compartimentos de veículo Gol

Os campo-grandenses Danilo Rodrigues Nunes Carvalho e Everton Fajad de Andrade, ambos de 24 anos, foram presos ontem com 514 tabletes de maconha. Eles foram surpreendidos por policiais de Cuiabá, no km 23 da rodovia que dá acesso a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.

De acordo com a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente, este é o maior carregamento de entorpecente apreendido em Cuiabá. A droga estava dentro de veículo Gol conduzido por Everton. Já Danilo conduzia Fiat Strada e fazia o serviço de batedor.

Os tabletes de maconha estavam em compartimentos como porta-malas, bancos traseiros e latarias. De acordo com o delegado Frederico Murta, o veículo estava abarrotado. “Quando abrimos as portas a droga começou a cair”, comentou a autoridade policial.