Facção Campo-grandense e paulista

são presos com arsenal no Paraguai Dupla guardava pistolas, Ak-47 e droga

Operação realizada nesta sexta-feira, por unidade especializada no combate ao tráfico de drogas da Polícia Nacional do Paraguai, terminou com a prisão do campo-grandense Kevin Alexandre de Oliveira Shimabukuro, 19 anos, e do paulista Marcelo Ferrucci dos Santos, 42 anos, natural de Campinas (SP). Ambos guardavam arsenal em Pedro Juan Caballero, que fica na linha internacional com o município de Ponta Porã.

De acordo com a polícia paraguaia, investigações apontavam que a dupla, ligada ao crime organizado, estava em imóvel no cruzamento da Rua Guabirami com a Rua Padre Hugo Irala Troche. No local foram apreendidos dois fuzis M4, um fuzil Ak-47, quatro pistolas Canik de fabricação europeia, uma pistola Glock, uma PT Taurus, vários carregadores e 52 tabletes de maconha.

Marcelo era foragido do Brasil por tráfico de drogas. A Polícia Nacional do Paraguai suspeita que ele e Kevin estivessem ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que avança para assumir o controle da distribuição de armas e drogas na fronteira.

Por este motivo, a Polícia Federal será consultada sobre informações de ambos, com intuito de identificar outros comparsas que possam estar agindo em solo paraguaio. Não é descartado que o armamento fosse enviado para o Brasil para uso em roubos e controle de áreas do tráfico.