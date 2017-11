EMOÇÃO Yago recebe alta hospitalar depois de

7 meses e vai para casa com a família Tratamento médico continuará e ele precisará de leite que custa R$ 70

O bebê Yago, internado há 7 meses e 21 dias na Santa Casa, recebeu alta hoje pela manhã e família comemorou a ida do menino para casa com muita emoção.

Yago nasceu no dia 31 de março depois de ser gerado por dois meses na barriga da mãe, Renata Sodré, de 22 anos, que teve morte cerebral.

Adriana Souza, avó do bebê, disse ao Portal Correio do Estado que este é um momento de felicidade para todos. “É um momento de choro e sorriso, não foi fácil toda essa trajetória. Conseguimos e com muita alegria vamos cuidar dele daqui para frente”, disse.

Com muita ansiedade para ter Yago em casa, ela destacou que largou o emprego para se dedicar em tempo integral ao neto, o primeiro filho de Renata e o terceiro neto dela. Agora, o menino receberá cuidados de dois médicos, além de fazer acompanhamento de neorologia e ortopedia.

A princípio, o bebê não está tomando mais antibióticos, mas faz uso de medicamentos para cuidados com o pulmão, esclareceu a avó.

Eduardo Noronha, de 25 anos, pai de Yago, disse emocionado que se afastou do trabalho para ficar com o filho durante o processo de recuperação e cuidados. “Praticamente morei na Santa Casa por 10 meses [período desde a internação de Renata até a alta do bebê]. Como diz o ditado, 'depois da tempestade, vem a bonança'. Hoje é um dia de muita alegria”, destacou o entregador, que retornou ao emprego após recuperação do menino.

A médica neonatologista Cláudia Perez, explicou que, apesar de Yago ter 7 meses, o seu organismo ainda é de um bebê com 5 meses. Walter Perez, também da mesma especialidade, disse que agora a equipe médica entrega um pouco de felicidade à família do menino.

Os médicos destacaram que o bebê precisará tomar um leite especial, com mais nutrientes e vitaminas, para ajudar no tratamento. Uma lata do leite, Aptamil Active, com 800g, custa em média R$ 70 e dura por uma semana. Os profissionais da pediatria do hospital realizaram uma “vaquinha” e arrecadaram 15 latas do alimento para a avó levar para casa e Yago se alimentar, entretanto, ele precisará de mais leite desta marca quando as latas doadas acabarem.

O CASO

Grávida de quase cinco meses, Renata passou mal em casa e foi socorrida até posto de saúde no bairro Tiradentes no fim do mês de janeiro. No dia 30, já na Santa Casa, ela teve Acidente Vascular Cerebral (AVC) e morte cerebral, constatada por dois testes clínicos e exame de imagem.

Os médicos descobriram que, apesar da mãe ter morrido, o feto vivia e estava na 14ª semana. Desde então, por autorização da família, Renata era mantida viva até que o bebê completasse 28 semanas.

O caso de Yago é inédito em Mato Grosso do Sul e foi marcado por troca de informações com médicos do Espírito Santo, Paraná e Portugal, onde aconteceram situações similares.

Yago nasceu com 34 centímetros e 1,05 quilo e foi internado na UTI neonatal logo após o parto, onde passou por cirurgia cardíaca de alto risco, além de ter tido infecções. Quando saiu da UTI neonatal, ele estava com 43.8 centímetros e 1,685 quilo.