DIVERSIDADE Parada do orgulho gay será

nesse sábado na Capital A concentração será na Praça Ary Coelho

A 15° edição da parada da Cidadania LGBT acontecerá nesse sábado (26) com concentração na Praça Ary Coelho em Campo Grande.

Com a ajuda de patrocinadores da cidade , o evento esse ano tem o tema “Direitos iguais, nem menos, nem mais” e terá a participação da cantora finalista do The Voice Brasil 2015 Nikki.

Segundo o Governo do Estado, o objetivo é reafirmar as principais lutas do movimento LGBT(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) e diminuir o índice de violência e discriminação.

Uma das idealizadoras do evento Cris Stefany afirma que “Muito mais do que festa, o encontro serve para dar visibilidade ao movimento, garantindo nosso respeito como cidadãos”. Já o secretário da cultura Athayde Nery diz que “para construir uma sociedade avançada, temos que nos atentar à questão da diversidade humana, é preciso respeitar as diferenças” afirmou em nota publicada pelo Governo do Estado.

A concentração da 15° edição da Parada da Cidadania LGBT, ocorrerá a partir das 15h na Praça Ary Coelho. Durante todo o dia na praça terá ações sociais, educativas, e testes rápidos para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis. A saída dos trios elétricos , e todo o procedimento do evento será as 16h30. O show da Diversidade será das 18h30 ás 22h e o encerramento do evento com a festa oficial será as 23h59 na boate SIS Lounge.