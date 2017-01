CULTURA E TURISMO Voos e roteiros culturais serão

priorizados, diz nova secretária Estrutura deve ser enxuta e funcional para recuperar segmentos

Resgatar frequências aéreas, pontos turísticos e elaborar roteiros culturais. Estas são algumas das prioridades elencadas pela secretária Municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brum, que realiza nessa semana diagnóstico sobre projetos e investimentos necessários a Campo Grande.

“Hoje começa a transição e nossa intenção é buscar parcerias público-privadas para resgatar pontos turísticos e criar roteiros culturais com o pé no chão. Temos que conversar com todos os atores para elencar essas prioridades, mantendo secretaria enxuta que dê resultados”, ressaltou Brum.

Um dos compromissos, assumidos pela nova secretária, inclui resgate de frequências aéreas a fim de reaquecer o segmento de eventos na Capital. União de Cultura e Turismo, nesse caso, reforçaria oportunidade para que produto de ambos os segmentos gerem demandas entre si, por meio de qualificação da mão-de-obra e efetivo reconhecimento da produção cultural do município.