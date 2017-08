no parati Vizinho dá soco em filho que xingou

pai durante briga de família Vítima tem 45 anos e ouvia som no carro do pai

Discussão e troca de xingamentos entre pai e filho deixou uma pessoa ferida. Um vizinho, que viu a troca de palavrões, deu um soco no filho depois de dizer que ele deveria respeitar o pai.

O homem agredido, de 45 anos, procurou a Polícia Civil hoje de manhã para registrar ocorrência da agressão. A confusão aconteceu na tarde de ontem (26) no bairro Jardim Parati, em Campo Grande.

O filho ouvia música no carro do pai e depois de um tempo, este ordenou que ele abaixasse o som. Houve xingamento entre as partes e o vizinho, que morava em uma casa aos fundos, ouviu os gritos. "Seu filho **, respeita seu pai", teria dito o vizinho ao perceber a confusão. Depois de algumas injúrias, o suspeito deu um soco no rosto da vítima.

O agredido ficou com inchaço no lábio superior e arranhados nos braços e cotovelos. O suposto agressor voltou para casa e trancou a porta. O outro homem ainda tentou arrombar a entrada com chutes, mas não conseguiu.

A delegada Franciele Candoti Santana, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, registrou o caso como lesão corporal dolosa.

O suspeito da agressão foi identificado apenas pelo primeiro nome e a vítima comentou aos policiais que ele é seu vizinho há cerca de um mês. O agressor deve ser notificado para prestar esclarecimentos.