ALTA MÉDICA Polícia retomará apuração de acidente

que matou menina; jovens têm alta Isabela da Silva, de 15 anos, morreu ao carro cair em córrego

Receberam alta médica as duas meninas de 17 e 20 anos que estavam internadas na Santa Casa de Campo Grande, após acidente ocorrido na madrugada de domingo, que resultou na morte de Isabela da Silva, de 15 anos. A investigação policial sobre o caso será retomada hoje à tarde.

De acordo com informações da assessoria da unidade hospitalar, a adolescente de 17 anos teve alta às 13h30min e a de 20 anos, no período da noite. O acidente aconteceu enquanto o carro em que estavam, GM Monza, conduzido por Rafael Cabral dos Reis, de 24 anos, era perseguido por quatro rapazes em duas motocicletas. Um deles, menor de idade, era o namorado da adolescente que morreu.

Nas redes sociais, uma das sobreviventes lamenta a morte da amiga com postagens de fotos e homenagens. Já na página de Isabela, no Facebook, a última postagem é do dia 13 de janeiro com o dizer: “Quem perdoa é Deus, eu não”.

A reportagem tentou contato com a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, onde o caso foi registrado, porém, devido ao encaminhamento do caso para 5ª Delegacia de Polícia, não foi possível obter novas informações. A investigação será retomada provavelmente à tarde.

A previsão era de que o namorado de Isabela se apresentasse com respectivo advogado ainda na tarde de ontem, mas não foi possível confirmar se houve a apresentação.

Ontem, o delegado contou que a versão da adolescente de 17 anos, ouvida no hospital, coincide com a de Rafael - os dois foram ouvidos separadamente. O namorado de Isabela também foi ouvido pelo delegado e negou a versão. Outro jovem que supostamente teria atirado contra o carro, também deve se apresentar.

MÃE NÃO SABIA

Em choque diante da morte da filha, Mayane Juciara, disse ontem ao Portal Correio do Estado que estava sem entender o que havia acontecido. Segundo ela, Isabela saiu de casa no sábado à noite para dormir na residência da amiga, de 17 anos, que também estava no automóvel. “Não conheço nenhuma outra pessoa que estava no carro. Essa menina conhecia minha filha faz tempo, mora perto de casa e sempre a Isabela ia dormir com ela. Foi a mãe dela que me ligou avisando sobre o acidente”, lamentou.