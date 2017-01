NO CENTRO Vítima liga para celular furtado

e ajuda PM a descobrir suspeito Morador de rua oferecia Iphone por R$ 200 na Rua 14 de Julho

Morador de rua de 37 anos furtou celular Iphone em restaurante que fica no Centro de Campo Grande e tentou vender no cruzamento das Ruas 14 de Julho com Maracaju. A Polícia Militar encontrou o homem ofertando o aparelho e apesar de tentar desconversar, o celular tocou enquanto os policiais faziam a abordagem e conversaram com a vítima do crime.

O caso aconteceu por volta do meio-dia e meia. Quem acionou a PM foram pessoas que passavam por cruzamento no Centro da Capital e viram o morador de rua com o Iphone. O homem vestia camiseta cinza e tênis de cor preta. O preço que ele pedia no aparelho era R$ 200.

Os policiais questionaram de quem era aquele celular e o homem disse que uma pessoa havia deixado com ele para ser vendido.

Durante a abordagem, a vítima, que estava em outro local e não sabia da presença policial, ligou para o aparelho e os PMs atenderam. A mulher, de 49 anos, explicou que estava em restaurante e fora furtada, por isso fez a ligação para tentar localizar o objeto.

Com isso, o suspeito confessou o furto. Ele disse que havia entrado no restaurante e viu o Iphone carregando sem ninguém por perto, por isso decidiu furtá-lo.

O homem foi apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do bairro Piratininga e o delegado Tiago Macedo dos Santos registrou o caso como furto.