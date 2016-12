Polícia Investiga Vítima denuncia "boa noite cinderela" e estupro em festa de policiais Caso está sendo investigado em sigilo pela Delegacia da Mulher

Polícia Civil investiga estupro de uma policial militar durante festa de confraternização realizada na casa de outro policial, no fim de semana. Vítima denunciou o caso na tarde de ontem.

Delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) Fernanda Félix Carvalho, disse ao Portal Correio do Estado que investigação está em sigilo para preservar a vítima, mas confirmou que boletim de ocorrência foi registrado e policial já foi submetida a exame de corpo de delito.

Conforme informações apuradas pelo Portal Correio do Estado, vítima relatou a polícia ter sido dopada, em golpe conhecido como boa noite cinderela, e estuprada por dois policiais. Ela acordou desorientada e nua ao lado de um militar, que depois do caso a teria levado até uma farmácia para comprar pílula do dia seguinte.

Vítima relatou também que não se lembra do que ocorreu depois que foi dopada, mas que foi ameaçada pelo policial no dia seguinte.

Com vergonha, ela inicialmente não contou o caso, mas decidiu procurar a delegacia na tarde de ontem. Abalada, mulher deverá ter acompanhamento psicológico e psiquiátrico na Casa da Mulher Brasileira.

Ainda conforme apurado pela reportagem, policiais suspeitos e vítima não eram amigos. Delegada informou que testemunhas ainda serão ouvidas e caso segue em sigilo.

Portal Correio do Estado entrou em contato com a Polícia Militar para saber se o caso será investigado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.