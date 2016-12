SAIU DA PISTA Militar fica com sequelas depois

de acidente e família pede ajuda Jovem de 20 anos recuperou-se de coma, mas não consegue falar e andar

Prestes a receber alta hospitalar, a família de Talles Dias França, de 20 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14 de novembro, a 15 quilômetros de Dois Irmãos do Buriti, precisa de equipamentos específicos de saúde para poder levar o jovem para casa.

O padrasto de França, Vanderlei Burgo, de 46 anos, e a mãe, Eliane Vieira Fernandes Dias, de 36 anos, arrendaram o comércio que mantinham no distrito de Palmeiras, onde residiam, para se dedicarem aos cuidados de Talles. Assim que deixar o hospital, o rapaz precisará de acompanhamento médico multidisciplinar com fonoaudióloga, fisioterapeuta e neurologista.

Além da mudança para Campo Grande, a família vai ter que alugar casa adaptada para andar com cadeira de rodas. O quarto precisará ser equipado com aparelhos e utensílios voltados exclusivamente para as necessidades de França.

A família agora recorre a doações e auxílio para conseguir manter o jovem em casa. “Vamos precisar de cadeira de rodas, cadeira de banho, aparelho de oxigênio, fralda tamanho G, óleo para prevenção de úlceras, já que ele irá passar a maior parte do dia deitado”, contou Wanderley, ao ressaltar que a cama hospitalar já foi doada pelo Hospital do Exército.

De acordo com a mãe, o filho tinha ido visitá-la no distrito de Palmeiras no dia 14 do mês passado, quando dormiu ao volante, perdeu o controle da direção do Cobalt que conduzia, bateu em poste de madeira de cerca às margens da rodovia, capotou e foi arremessado a cerca de 33 metros.

SOCORRO

Pessoas que passavam pelo local viram o acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros. Jovem foi encaminhado à Santa Casa da Capital com traumatismo craniano, fratura na perna e ferimentos no baço. Ele passou por cirurgia e permaneceu em coma por 17 dias.

Atualmente fora do coma, Talles não fala, não tem controle da cabeça, do tronco, não reconhece a família e não reage a quase nada. “Ele começou a mexer as pernas, as mãos, os braços e os olhos. Estamos confiante”, destacou o padrasto.

A alimentação de Talles ainda é feita por sonda e custa caro, conforme Wanderley. “É um leite especial que ele toma pela sonda”. Por conta disso, a família deixa o número da conta bancária para quem quiser contribuir com qualquer quantia.

Banco do Brasil

Agência: 3093-7

Conta Corrente: 6848-9

Vanderlei Burgo e Eliane Vieira Fernandes Dias