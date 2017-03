PASSARELA DO SAMBA Vila Carvalho conquista o carnaval de Campo Grande pelo 2º ano seguido Unidos do Cruzeiro e Cinderela Tradição do José Abrão caíram da elite

Vencedora do ano passado, a escola de samba Vila Carvalho repetiu o feito e se consagrou campeã do Carnaval de Campo Grande em 2017. A agremiação somou 267,3 pontos, seguida pela Deixa Falar, com 266,7 e Catedráticos do Samba, 261,5. (Veja galeria do desfile da Vila Carvalho no fim da reportagem)

A campeã Villa Carvalho abriu o segundo dia de desfile por volta das 20h30. As alas, alegorias e o samba enredo se inspiraram no sincretismo religioso representado pela imagem de São Jorge, padroeiro da escola.

Vice-presidente da Vila Carvalho, Vlauer Castro Carvalho, disse que o título significa muito. "Tivemos pouco subsídio do governo, não é fácil colocar uma escola na rua".

SOBE E CAI

As escolas Unidos do Cruzeiro e Cinderela tradição do José Abrão, que ocupou o último lugar do grupo especial, com 246,4 pontos, se apresentarão no grupo de acesso no ano que vem. Já o Unidos do São Francisco superou o Unidos do Aero Rancho e subiu para a elite.