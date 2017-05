trânsito Vias de Campo Grande ficarão

interditadas hoje e amanhã Ações são para organizar o trânsito por conta de eventos

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) fará interdição no trânsito em quatro diferentes vias de Campo Grande hoje e amanhã. As ações são para organizar o fluxo de veículos e permitir que eventos previamente agendados sejam realizados.

Entre as 6h e meio-dia de hoje, a faixa de estacionamento da Rua Barão do Rio Branco, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, ficará fechada para evento do Maio Amarelo, promovido pelo Rotary. A mesma atividade vai aconteceu na Rua Padre João Crippa, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco. Somente a faixa de estacionamento será fechada. Essas vias ficam na região central de Campo Grande.

Amanhã, entre 6h e 17h, a Agetran interdita a alça de acesso da Avenida Afonso Pena com a Rua Ceará porque haverá serviço em árvores que estão nessa região.

Entre 8h e 11h, trecho da Rua Álvaro Mancini, entre as Ruas Cajazeiras e Arapoti, haverá fechamento da via por conta de realização de evento religioso.