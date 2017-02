Nomeado anteontem Viagem de assessor ao RJ faz prefeito avaliar auditoria em cargos da prefeitura Dácio Corrêa diz que foi se credenciar para cobrir Carnaval

Polêmica envolvendo viagem do colunista social Dácio Corrêa Piedade, nomeado anteontem como coordenador de centro de múltiplo uso da Capital, na função de assessor especial, pode fazer com que o prefeito Marcos Trad (PSD) contrate empresa para que auditoria seja feita em todos os cargos comissionados da administração. Segundo o prefeito, a viagem de Dácio para o Rio de Janeiro não estava autorizada, e ele terá de voltar imediatamente para a Capital.

Ontem, uma campo-grandense que estava em voo com destino à capital carioca estranhou o fato de Dácio atender ligação e dizer, por telefone, que estava em Campo Grande. A situação chegou a imprensa e o caso repercutiu na cidade.

Nesta manhã, em agenda pública, Trad admitiu que Dácio está no Rio de Janeiro e que determinou a volta imediata dele para que haja conversa pessoalmente. “Vou ouvi-lo antes de tomar qualquer decisão”.

O prefeito afirmou, ainda, que a viagem foi por conta própria do colunista, em razão da Capital não ter nenhum trabalho em andamento no Rio. “Não quero tomar decisão precipitada que possa ocasionar em injustiça”, completou.

Trad disse também que avalia possibilidade de contratar empresa para auditar todos os cargos da prefeitura, e evitar que situação semelhante ao do colunista ocorra novamente.

OUTRO LADO

Em nota encaminhada nesta manhã, Dácio afirmou que precisou deixar Campo Grande ontem em razão de compromisso particular, que seria o credenciamento dele para cobertura jornalística do Carnaval carioca.

“Um compromisso particular já assumido antes de tomar posse como servidor da Prefeitura de Campo Grande. Por se tratar de um assunto particular, optei por não informar à imprensa, quando questionado se estaria ou não na cidade”, disse.

O colunista afirmou, ainda, que acompanharia o Carnaval no Rio a partir de sábado, e voltaria na quarta-feira, quando termina o ponto facultativo.

“Informo ainda que este dia ausente será descontado da minha remuneração, conforme acordado com o setor de recursos humanos”.

NOMEADO

Dácio ocupa o cargo de assessor-executivo I, símbolo DCA-2, nomenclatura dos designados com salário mensal de R$ 8 mil. Na publicação do Diário Oficial é dito que a nomeação de tem efeito a partir do dia 2 de janeiro de 2017.

Prédio reformado há três anos, atribuído ao colunista, foi ponto de drogas no Bairro Estrela do Sul e passou a sediar atividades culturais, esportivas e de geração de renda gratuitas.

O espaço denominado João Pereira Guedes, o Picolé, está localizado na Rua Heráclito Diniz de Figueiredo e atende em média 250 pessoas, entre crianças e idosos. Informações sobre cursos na unidade podem ser obtidas pelo telefone 3314-3706.