R$ 16 milhões Vereadores vão fazer projeto com

prefeitura sobre taxa de lixo Prefeitura quer incluir cobrança do serviço na conta de água

Os vereadores de Campo Grande vão participar da elaboração do projeto da Prefeitura de Campo Grande para desmembrar a taxa de lixo da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A proposta foi levada para a Câmara na terça-feira (7) com a justificativa de equalizar a arrecadação de R$ 16 milhões obtida com o pagamento do contribuinte sobre esse serviço.

A taxa do lixo, nos moldes do que é sugerido para alteração, passaria a estar embutida na conta de água. Mas para isso é preciso que o projeto seja aprovado na Câmara e haja a sanção do prefeito Marcos Trad (PSD).

As mudanças geraram discussão na Câmara e por isso, hoje, os secretários Pedro Pedrossian Neto (Planejamento, Finanças e Controle), José Marcos da Fonseca (Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e Antônio Cezar Lacerda (Secretaria de Governo) foram à Casa de Leis para se reunirem com os vereadores.

Nesse primeiro encontro foi definido que o projeto a ser apresentado vai ser realizado a "quatro mãos". Novos debates vão ocorrer para definir outros detalhes, como por exemplo como será feita a cobrança pela concessionária Águas Guariroba, que detém a distribuição de água e a coleta e tratamento do esgoto em Campo Grande.

"É um projeto que está sendo discutido em conjunto e que a ideia é levar isso para votação até o final do ano legislativo, para que a mudança possa valer em 2018", explicou o presidente da Câmara, João Rocha (PSDB).

O intuito de incluir a taxa de lixo na cobrança da água também tem o objetivo de garantir a arrecadação de forma mais efetiva. A inadimplência do IPTU é maior do que da taxa de água e esgoto, com isso, atualmente o atraso no pagamento da taxa de lixo também é grande.

Como quem não paga a água corre o risco de ter o serviço interrompido passados mais de 30 dias da dívida, a cobrança sobre o contribuinte é mais efetiva.

LEGALIDADE

"O objetivo aqui é menos discutir a arrecadação, mas resolver a legalidade da taxa. A taxa de varrição pública e limpeza já existe no IPTU, as pessoas pagam, mas não sabem que pagam. Sua legalidade foi questionada pelo Ministério Público Estadual, recomendando sua extinção. O que estamos fazendo é buscar uma forma jurídica de dar legalidade a essa cobrança", explicou o secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto.

Antônio Cezar Lacerda, titular da Segov, defendeu que a nova forma de cobrança do lixo proposta vai permitir que o contribuinte saiba exatamente quanto vai ser pago.

"Todo esse esforço e estudo têm o objetivo de reorganizar uma situação que já existe. Isso melhora o custo para a prefeitura. Todos sabemos que o lixo que geramos precisamos pagar por ele. Estamos fazendo um esforço comum, entre prefeitura e Câmara", sustentou.

A intenção do governo municipal é que as definições sobre a nova cobrança estejam alinhadas no prazo de 15 dias. Para garantir que a taxa não seja extinta, ela também deve passar a constar no novo Plano Diretor, que está tramitando na Câmara e também depende de aprovação dos vereadores.