Política Vereadores retomam sessões com

atraso e cheiro de tinta nos gabinetes Prefeito participou de sessão que abriu a 10ª Legislatura

Atraso e cheiro de tinta marcaram, hoje, retorno dos trabalhos na Câmara Municipal de Campo Grande. Solenidade teve dois vereadores ausentes, por luto e posse em frente parlamentar ambiental.

Foram 50 minutos de espera no plenário. Nos corredores internos o forte cheiro de tinta denotava que a pintura, prevista em reforma de R$ 354,3 mil, permanecia pendente em grande parte dos gabinetes.

Em sua mensagem ao Legislativo, o prefeito Marcos Trad (PSD) ressaltou que verdade, transparência e sintonia serão primordiais. O passado, segundo ele, será objeto de análise de órgãos de controle.

“Assumimos o desafio de corrigir distorções e devolver a sociedade a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Boa governança requer humildade, paciência e perseverança”, ressaltou o prefeito aos vereadores.

Vice-governadora, Rose Modesto (PSDB) disse que parceria entre entre prefeitura e Governo do Estado também dependerá do bom diálogo.

Presidente da Câmara Municipal, João Rocha (PSDB), frisou que haverá por parte dos vereadores “posição, não aliados e nem oposição”. A mensagem pretende firmar espaço para questionar ações do Executivo, quando necessário.

RENOVADA

Com 18 novos parlamentares eleitos, somente a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final teve sua estrutura definida.

André Salineiro (PSDB), Otávio Trad (PTB), Livio Leite ( PSDB), Odilon de Oliveira (PDT) e William Maksoud (PMN) definem, amanhã, quem assumirá presidência e vice-presidência da comissão que define legalidade dos projetos.

Na primeira sessão ordinária do ano, também tomará posse o vereador Wilson Sami (PMDB), que assume no lugar do agora deputado estadual Paulo Siufi (PMDB). Seu partido, inclusive, conseguiu postergar por esse motivo nomeações nas outras 17 comissões do Legislativo.

Dois projetos serão prioridade, conforme João Rocha, na retomada dos trabalhos. Criação de Controladoria interna - para revisar contratos e licitações - e ouvidoria externa. A perspectiva é de que os projetos sejam votados até a próxima semana.