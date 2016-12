Campo Grande Vereadores querem que contribuinte

da Capital pague IPTU só em janeiro Câmara teme que Bernal use recurso para equilibrar as contas do município

Câmara estuda forma jurídica para tentar convencer o contribuinte a pagar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) somente em janeiro de 2017. Para os vereadores, há risco de que o orçamento do próximo ano seja prejudicado com uso do recurso arrecadado antes do prazo para o início de sua utilização.

Ontem, em evento de prestação de contas sobre a situação financeira e administrativa de Campo Grande, prefeito Alcides Bernal (PP) admitiu a possibilidade de usar recurso proveniente da antecipação do IPTU para pagar 13º dos servidores públicos.

Edil Albuquerque (PTB) pontuou que interessa muito ao prefeito que o recurso entre agora para que possa equilibrar as finanças do município, sem considerar os efeitos negativos provenientes dessa antecipação de receita para o próximo gestor. “Precisamos alertar a população para não pagar o IPTU em dezembro, mas sim em janeiro, que é o prazo de vencimento”.

Antecipações de IPTU consideram recebimento do 13º salário do contribuinte, que em sua maioria, opta em quitar a dívida o quanto antes. Por conta disso, os cofres públicos, em média, recebem R$ 30 milhões ainda em dezembro.

Mario Cesar (PMDB), integrante da Comissão de Finanças e Orçamento, ressaltou que no momento de transição de governo, corre-se o risco de aprovar um orçamento que não tenha todo o dinheiro previsto para o ano seguinte, isso porque as maiores fontes de arrecadação do município são justamente o IPTU e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).

Presidente da Casa de Leis, João Rocha (PSDB), solicitou a procuradoria jurídica estudo técnico sobre a legalidade de se intervir nesse processo de pagamento.



ORÇAMENTO

O orçamento para o próximo ano, que prevê receitas e despesas na ordem de R$ 3,5 bilhões, está previsto para ser votado até dia 22 de dezembro. Relatório foi entregue hoje à mesa diretora, que despenderá de duas sessões para aprovação.

O texto original do orçamento recebeu 676 emendas e ainda serão analisadas por comissões permanentes e o plenário.