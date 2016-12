Felpuda

A Procuradoria da República de cidade do interior de MS quer saber se presidente de associação usou devidamente os recursos que recebeu do Ministério Público do Trabalho, a fim de reformar embarcação utilizada para levar alimentos, medicamentos e benefícios de seguridade social aos moradores de aldeia localizada em região de difícil acesso. A suspeita é de que nada foi feito. Ester Figueiredo