Regime de urgência Vereadores aprovam Parada LGBT no calendário oficial de Campo Grande Proposta foi amplamente debatida e aprovada com um voto de diferença

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, durante a sessão de hoje, projeto de Lei Complementar que institui a Parada de Cidadania LGBT e Show da Diversidade no calendário oficial de Campo Grande. Proposta foi aprovada em regime de urgência, em turno único de discussão e votação, e segue para sanção do prefeito Marcos Trad (PSD).

O projeto, de autoria dos vereadores Eduardo Romero (REDE) e Valdir Gomes (PP), foi amplamente discutido pelos vereadores e acabou aprovado por um voto de diferença, sendo 13 a favor e 12 contra.

Caso seja sancionado pelo prefeito, evento será realizado anualmente, sempre no terceiro sábado do mês de setembro.

Vereadores justificaram que objetivo de fixar o evento no calendário é a “diminuição do preconceito e fortalecimento das garantias de Direitos Humanos e da Cidadania”.

Segundo o texto, população LGBT precisa de apoios da iniciativa privada e do Poder Público para que que seja possível reivindicar a construção de políticias públicas em várias áreas, “de forma a promover a cidadania e inclusão em direitos humanos, contribuindo para o combate à violência e violações de direito”.

Para realização do evento, Município poderá firmar parcerias com a iniciativa privada e entidades educativas. Despesas para execução do evento correrá por conta de dotações orçamentárias próprias.

Parada de Cidadania LGBT é realizada em Campo Grande desde o ano de 2012 e tem como objetivo a promoção e defesa dos direitos humanos da população LGBT em Mato Grosso do Sul, tendo em vista que conta com a participação de pessoas da Capital e do interior.