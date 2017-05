AFASTAMENTO Vereador protocola pedido de impeachment contra Reinaldo Azambuja Baseado em delações dos donos da JBS, parlamentar formalizou pedido hoje

Vereador de Campo Grande, Vinícius Siqueira (DEM), protocolou hoje, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o pedido de impeachment do governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB). “Baseado em acordo de delação premiada dos donos da JBS, temos conteúdo de provas para onde o dinheiro foi e temos base jurídica para o impedimento”, disse o vereador.

Independente de integrar o DEM, Vinícius declarou que entrou com ação como cidadão. “Sou independente de partido e de posicionamentos. Não vou me calar”. O vereador se referia ao deputado estadual e 1º secretário do Legislativo, Zé Teixeira (DEM), que já declarou fidelidade ao governador. “O Zé também foi citado na delação, ele está diretamente envolvido e não é porque ele é do meu partido que eu vou me calar”, disse Vinícius.

Segundo o vereador, o protocolo de pedido de impeachment de Azambuja está baseado nos benefícios fiscais que o governador garantiu à JBS até o ano de 2028. “São, em média, R$ 1 bilhão de impostos que deixariam de entrar nos nossos cofres públicos”, disse Vinícius.

O parlamentar também alega que entrou apenas com pedido contra Azambuja porque o “acordo é novo”. “Os acordos passados equivalem a R$ 150 milhões que foram feitos com ex-governadores”, finalizou.