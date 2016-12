Campo Grande Vereador renuncia ao cargo

para assumir vaga na Assembleia Herculano ficará no lugar de Ângelo Guerreiro

Herculano Borges (Solidariedade) renunciou ao cargo de vereador nesta terça-feira para assumir, a partir de amanhã, cargo de deputado estadual. Borges assumirá vaga deixada por Ângelo Guerreiro (PSDB), que a partir de janeiro comandará a prefeitura de Três Lagoas.

Em despedida na Câmara, o vereador que ficou por dois mandatos no cargo, afirmou que se sente preparado para nova função.

"Antes do término, quero entregar minha carta de renúncia do mandato de vereador a partir de hoje para assumir a titularidade do mandato de deputado estadual. Me sinto preparado para este novo momento já que foram oito anos no legislativo da Capital".