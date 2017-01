SUPLEMENTAÇÃO Vereador estuda pedir CPI para Bernal explicar onde foi parar R$ 30 milhões Ex-prefeito solicitou liberação de recursos para pagar salários de terceirizados

A Câmara Municipal pode abrir Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar onde foram parar R$ 30 milhões de suplementação concedida ao ex-prefeito Alcides Bernal (PP) para pagar salários dos funcionários da Omep e Seleta.

O vereador Chiquinho Telles (PSD) não descarta solicitar a investigação assim que os trabalhos do Legislativo retornarem. “ Ele não está mais no cargo, porém tem responsabilidade sobre o dinheiro que foi concedido a ele enquanto era prefeito e quando o Marquinhos assumiu a prefeitura, os salários estão atrasados, o décimo terceiro não foi pago e não há uma informação clara de onde foi parar o dinheiro, no que ele foi usado?”, questiona.

DESTINO INCERTO

Operação de crédito solicitada pelo prefeito foi aprovada, em novembro, pelos vereadores com objetivo de encerrar contratos firmados há 19 anos.

Porém, nem Bernal soube dizer aonde foi parar o dinheiro. “Está onde o dinheiro?”, disse mês passado.

No projeto, encaminhado aos vereadores, o progressista ressaltava uso do dinheiro para, via Secretaria de Educação, quitar “despesas referentes aos prestadores de serviços nas escolas e Ceinf’s, objeto dos convênios com a OMEP e Seleta, no período de setembro a dezembro de 2016”.