temporal Ventos passam dos 74 km/h na Capital e queda de árvore fere uma pessoa Em uma hora, volume de chuva chegou a 12.6 milímetros

Os estragos das chuvas em Campo Grande deixaram pelo menos uma pessoa ferida no bairro Coronel Antonino e houve também registro de quedas de árvores na cidade.

Estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Campo Grande mediu que as rajadas de vento por volta das 17h de hoje chegou a 74,16 km/h e o volume de chuva registrado foi de 12.6 milímetros.

Essa condição do clima causou a queda de uma árvore na Rua Castelo Branco, no bairro Coronel Antonino. Parte do telhado da residência sofreu danos e pedaço de telha caiu sobre a cabeça de uma mulher. Os Bombeiros a socorreram e a levaram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na Rua Roberto Peres Rodrigues, no Jardim dos Estados, Joelma Moreira teve o prejuízo ao ver o tronco de uma salgueiro-chorão cair sobre o capô do Cobalt, modelo 2012, dela.

"Fui olhar pela janela por causa do vento e vi a árvore cair. Pior que nunca estaciono nesse local porque não tem vaga. Mas hoje decidi parar para aproveitar a sombra", lamentou Joelma.

A árvore ainda interrompeu o trânsito na via, mas os Bombeiros estiveram no local com moto-serra e liberaram o tráfego.

Na Rua Joaquim Murtinho, no Centro de Campo Grande, um galho de grande porte caiu sobre um carro. Apesar de várias pessoas tentarem retirá-lo, por conta do peso não foi possível e uma equipe dos Bombeiros cortaram o galho.

O Inmet divulgou alerta para 44 cidades, incluindo a Capital, sobre temporal. A chuva em Campo Grande começou por volta das 16h. Em outros municípios, os ventos e a água causaram prejuízos mais cedo. Houve alagamento em Glória de Dourados, Deodápolis e Iguatemi, conforme relato de moradores ao site do Cemtec-MS.

Ventos fortes e chuva também foram registrados no Capão Seco, em Sidrolândia, comentou Cleusa Maciel Tavares na página do Facebook do Portal Correio do Estado. Ana Maria Marinho disse que em Dois Irmãos do Buriti, onde vive, o vendaval foi forte. "Foi um vendaval e raios a todo momento", escreveu a leitora.

Enquanto isso, Dora Leandro, que vive em Jardim, comentou na página do Facebook do Portal Correio do Estado que na cidade não houve ventos fortes.

"Nesta segunda-feira, observa-se a presença de instabilidades em níveis médios da atmosfera, fortes ventos em altos níveis e ventos de norte em superfície que trazem calor e umidade. São esses fatores que promovem pancadas de chuva localmente forte, com rajadas de vento e muitas descargas elétricas ao Estado", explicou a meteorologista do Inmet, Helena Turon Balbino.

LISTA DE CIDADES COM ALERTA

Anastácio

Anaurilândia

Aparecida do Taboado

Aquidauana

Bandeirantes

Bataguassu

Batayporã

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Brasilândia

Camapuã

Campo Grande

Caracol

Cassilândia

Chapadão do Sul

Corguinho

Corumbá

Costa Rica

Dois Irmãos do Buriti

Figueirão

Guia Lopes da Laguna

Inocência

Jaraguari

Jardim

Maracaju

Miranda

Nioaque

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Paranaíba

Paraíso das Águas

Porto Murtinho

Ribas do Rio Pardo

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Rochedo

Santa Rita do Pardo

Selvíria

Sidrolândia

São Gabriel do Oeste

Terenos

Três Lagoas

Água Clara