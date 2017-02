TRÂNSITO Vendedor atinge motocicleta

ao desviar de buraco na pista Acidente aconteceu, na noite de sábado (11), na Rua Bahia

Vendedor Nilton da Costa Benites atingiu motociclista, na noite de ontem, ao desviar de buraco na Rua Bahia, em Campo Grande. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa com escoriações.

À reportagem do Portal Correio do Estado, Nilton contou que fez a manobra para o veículo não cair no buraco e acabou batendo em motociclista que trafegava no mesmo sentido. Ele ficou no local para prestar socorro à vítima e reclamou da situação das pistas da Capital.

“Eu pretendo entrar com ação contra a prefeitura por causa do buraco”, afirmou, revoltado.

OUTRO CASO

Em Bandeirantes, homem de 46 anos morreu ao desviar de buraco na rua. Ele estava em motocicleta, perdeu o controle da direção e acabou batendo na traseira de carro. O acidente aconteceu no último dia 5.

CHUVA INTENSA

Hoje voltou a chover em Campo Grande e alagamento e enxurrada destruíram alguns trechos de vias da Capital. Na Avenida Guther Hans o asfalto chegou a ser arrancado. Para amanhã, está previsto mais água para a cidade, conforme previsão do site Clima Tempo.