Abre e fecha neste sábado (26), feriado de aniversário de Campo Grande - 118 anos

Lotéricas: Maioria das lotéricas não programou abertura para o dia 26 de agosto. As apostas devem ser feitas até hoje.

Feira Central: Abre normalmente.

Mercadão: Funciona das 6h30min às 12h.

Correios: As agências dos Correios não abrirão no sábado, 26 de agosto.

Judiciário: Não haverá alteração no funcionamento do Poder Judiciário, uma vez que o feriado caiu em um sábado, dia em que, normalmente, fóruns e tribunal não abrem.

Órgãos Públicos: A maioria dos servidores do governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande não terá expediente. Somente serviços essenciais funcionam.

Supermercados: A abertura é facultativa. As grandes redes, porém, devem abrir suas lojas.

Shoppings

Campo Grande: abre normalmente, das 10h às 22h.

Norte Sul Plaza: abre normalmente, das 10h às 22h.

Bosque dos Ipês: Abre das 10h às 22h, lazer das 11h às 22h e as lojas das 12h às 21h.

Pátio Central: abre às 9h. As lojas funcionam até as 19h e a praça de alimentação até as 21h.

Comércio: A abertura é facultativa e fica a critério do comerciante.

Postos de saúde: Somente hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) abrem durante o sábado.