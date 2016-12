PROGRAME-SE Veja o que abre e fecha neste Ano Novo em Campo Grande

Órgãos públicos

n Prefeitura de Campo Grande não abre para atendimento ao público no sábado e domingo.

n Assembleia Legislativa

está em recesso parlamentar

n Governo do Estado

Os órgãos do governo do Estado não têm atendimento ao público no sábado e domingo

Comércio

As lojas do comércio da região central de Campo Grande ficam abertas até as 20h no dia 31, no dia 1º de janeiro de 2017 não abrem

Supermercados

Abrem no dia 31 até as 16h, no dia 1º permanecem fechados

Shoppings

n Pátio Central fica aberto no dia 31 das 8h às 16h, no dia 1º não abre.

n Campo Grande fica aberto no dia 31 entre as 10h e 18h. No dia 1º, as demais lojas, inclusive as âncoras e quiosques ficam fechadas. O que funciona é a praça de alimentação e as opções de lazer, das 10h às 22h.

n Bosque dos Ipês, no dia 31, todas as lojas abrem das 10h às 18h. No dia 1º, as praça de alimentação abre das 10h às 22h. A parte de lazer estará aberta a partir das 12h e as demais lojas ficam fechadas.

n Norte e Sul Plaza, no dia 31, fica aberto das 10h às 18h. No dia 1º, só a praça de alimentação estará aberta,

das 11h às 21h

Detran

Não haverá atendimento ao público nos dias 31 e 1º de janeiro de 2017

Judiciário

O Tribunal de Justiça funciona em forma de plantão entre os dias 19 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017.

Correios

As agências dos Correios não abrem nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com exceção da agência do Shopping Campo Grande, que acompanha o horário de funcionamento do shopping no dia 31.

Bancos

As agências bancárias não abrem amanhã, dia 30.

Lotéricas

Abrem no dia 31 no período da manhã, no dia 1º não abrem. OBS.: No dia 31 fica o funcionamento da lotérica é determinado pelo proprietário do estabelecimento, podendo funcionar até o final da tarde.

Feira Central

No dia 31 abre das 10h às 18h e no dia 1º permanece fechada.

Coleta de lixo

A coleta de lixo será antecipada em duas horas no dia 31.

Centros de saúde

Os Centros Regionais de Saúde (CRSs) e a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), abrem 24h