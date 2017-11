termina em março Veja dicas para agilizar seu cadastro

Os eleitores de Campo Grande tem até o dia 18 de março para realizar o cadastro da biometria, mas muita gente perde tempo em filas por não saber de alguns detalhes e dicas que podem agilizar e diminuir o tempo de espera.

Desde o dia 21 de outubro, o atendimento no Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, também é feito aos sábados e o fluxo de pessoas é muito grande, com filas de até duas horas de espera. O atendimento é feito por ordem de chegada.

Conforme a supervisora da Central de Atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Edilva Escobar, o eleitor tem ficado mais tempo na fila para tirar cópia dos documentos do que para fazer a biometria.

"Se vierem com a cópia já em mãos agiliza muito mais. Só precisa da cópia do documento oficial com foto e não precisa tirar aqui, pode ser em qualquer lugar", explicou.

Durante a semana, o atendimento acontece das 8h às 17h no Memorial, sem horário de almoço. "Durante a semana, no horário de almoç,o é a melhor hora para vir. Não tem espera nenhuma praticamente. É o que aconselhamos. Não demora mais que 20 minutos", completou. Aos sábados, o atendimento vai das 8h às 14h.

Ainda conforme a supervisora, até hoje somente 32% dos eleitores fizeram o cadastro da biometria. "Muita gente acha que dá tempo, por conta do prazo acabar em março, mas vai ser complicado. Quem não fizer até o prazo tem o título de eleitor cancelado", disse.

Para atender mais rápido a demanda de 700 pessoas por dia durante a semana e até 1 mil no sábado, o efetivo no Memorial deve ser aumentado na próxima semana. Hoje são 40 guichês trabalhando, mas com a contratação de terceirizados deve chegar a 50.

Além do Memorial da Cultura, o cadastro da biometria pode ser feito na Central de Atendimento ao Eleitor, no Parque dos Poderes; com ou sem agendamento pela internet no Centro Integrado de Justiça (Cijus), na Rua 26 de Agosto; e no Posto de Atendimento Eleitoral do "Fácil" (também conhecido como Prático) dos terminais do Aero Rancho, General Osório e Guaicurus, todos com agendamento prévio pela internet.

O eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.