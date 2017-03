RELÍQUIA Veículo que carregou 1º governador de Mato Grosso do Sul apodrece em garagem Carro foi usado também pos mais dois governadores

Carro que carregou primeiro governador de Mato Grosso do Sul, Harry Amorim Costa, em 1979, está abandonado na garagem do centro cultura Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho, localizado na esquina das avenidas Fernando Corrêa da Costa com a Calógeras.

O Landau, que era usado para transportar autoridade dentro de Campo Grande carregou ainda os consecutivos governadores Marcelo Miranda e Pedro Pedrossian. A informação é do fotógrafo Roberto Higa, que na época registrou as autoridades.

“Inclusive já sugeri diversas vezes para arrumarem o carro, pois aquilo é um dos poucos marcos que hoje o estado tem. É a única coisa que sobrou”, observou Higa ao complementar que o veículo chegou em 1972 para trazer o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa) da época.

“Tenho a leve impressão que foi nesse carro que ele foi carregado. Tudo vinha de Cuiabá na época, e o carro ficou por aqui”, lembrou o fotógrafo.