joão arinos Veículo perde controle e capota

na saída para Três Lagoas Vítima explicou que foi 'fechado' por outro carro e perdeu o controle

Na manhã desta terça-feira (21), o condutor de um veículo Gol, placa de Campo Grande (MS), DOS 5473, foi atendido pelo resgate do Corpo de Bombeiros, batalhão Parque dos Poderes, em razão de sofrer uma capotagem na Avenida Ministro João Arinos.

De acordo com informações da equipe de socorro, a vítima afirmou que seguia em direção a saída para Três Lagoas quando sofreu uma "fechada", perdendo o controle do carro que colidindo no meio fio. Depois disso, o veículo capotou e parou com as rodas viradas para baixo.

O outro carro envolvido no acidente também foi danificado. Os Bombeiros não divulgaram qual era o modelo.

A unidade de resgate prestou socorro a duas pessoas, o motorista do Gol e do outro carro. Ambos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário. O susto foi grande e danos a um dos veículos foi grande, mas os feridos tiveram escoriações leves.