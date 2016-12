CAMPO GRANDE Veículo oficial de prefeitura é flagrado

em vaga para pessoa com deficiência Trata-se de infração gravíssima, com multa de R$ 293,47

Veículo oficial da prefeitura de Água Clara (MS) foi flagrado estacionado irregularmente em vaga reservada à pessoa com deficiência, no Atacadão da Avenida Costa e Silva, em Campo Grande.

A cena foi registrada pelo defensor público aposentado Paulo Sérgio Moreno de Jesus, que é cadeirante. “Só a educação pode alavancar uma sociedade, e o Brasil, nesse quesito, está séculos de distância do ideal”, declarou.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição é infração gravíssima, que deve ser punida com multa R$ 293,47, além de remoção do carro.

