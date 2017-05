ousado Rádio de carro de transportadora

de valores é furtado em shopping Funcionário da Brink's havia estacionado carro na manhã de domingo

O rádio de um carro de passeio de propriedade da empresa de segurança e transporte de valores Brink's foi furtado na manhã de ontem (7), por volta das 9h30, no estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza.

Conforme o boletim de ocorrência, o funcionário da Brink's, um homem de 35 anos, estacionou o carro e foi para o interior do centro comercial. Ao retornar, percebeu que o vidro do lado do passageiro estava quebrado.

Quando se aproximou, viu que o aparelho de som do automóvel fora furtado. No local há câmeras de segurança que poderão identificar o suspeito do crime. Ocorrência foi entregue também na seguradora.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do shopping, mas até o fechamento desta publicação não havia dado retorno. Assessoria da Brink's informou que a empresa não irá se manifestar em relação à ocorrência. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) na Vila Piratininga.