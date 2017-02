DELEGACIA Veículo com marca de tiro atinge prédio

da Polícia Federal em Campo Grande Local está isolado e policiais armados fazem segurança da sede

SUV Freemont, branca, com marca de tiro na porta traseira do lado do motorista atingiu muro do prédio da Polícia Federal, na Rua Fernando Luiz Fernandes, Vila Sobrinho, em Campo Grande. Ainda não há informações do que aconteceu.

O local foi isolado e há policiais armados. O airbag do veículo foi ativado. Não se sabe quantos passageiros estavam no carro, que tem placa de Campo Grande.

A reportagem do Portal Correio do Estado está no local. Em instantes mais informações.

Frente do veículo ficou destruída; na porta traseira é possível ver marca de tiro (Foto: Valquíria Oriqui / Portal Correio do Estado)

​