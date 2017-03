Enterro dos Ossos Várias ruas serão interditadas

no Centro para desfile de blocos Agetran prevê liberar o tráfego por volta das 23 horas

Serão interditadas a partir das 13 horas de hoje várias ruas do Centro de Campo Grande. A proibição de tráfego nos locais será em razão do último desfile de blocos de Carnaval este ano.

O “Enterro dos Ossos” deve acontecer na região da Esplanada Ferrovirária. Por isso, serão interditadas a Rua 13 de maio com General Melo, Avenida Mato Grosso com a 13 de Maio, a 14 de Julho com a Mato Grosso e a Calógeras com a Mato Grosso.

A previsão é que o evento termina no fim da noite, por isso, a Agência Municipal de Trânsito (Agetran) prevê liberar o tráfego por volta das 23 horas de hoje.