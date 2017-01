CRECHE Vândalos quebram porta, bagunçam

salas e levam até facas de creche No local foi deixada garrafa com líquido amarelado não identificado

Centro de Educação Infantil (Ceinf) João Garcia Carvalho Filho, localizado na Rua Florão, no Bairro Tarumã, foi alvo de bandidos nos últimos dias. Além da bagunça que deixaram na creche, vândalos arrombaram portas, quebraram portão e levaram até facas e extintor da unidade.

A situação foi identificada na tarde de ontem (16) por volta das 14h, quando a diretora da unidade foi até o local imprimir documento. “Estamos de férias, mas ontem a tarde eu fui fazer uma documentação para entregar na Secretaria Municipal de Educação (Semed) e quando abri a porta da frente me deparei com um carrinho de mão e já achei estranho. Quando percebi a porta de metal da minha sala erguida voltei, pois fiquei com medo de ter gente lá dentro ainda”, disse ao Portal Correio da Estado, Laura Catiucia Freitas Dias, diretora há 1 ano e meio da unidade.

“Não mexi em nada, mas eu vi que levaram os pertences do Ceinf, meu som que estava na minha sala, facas, dois botijões de gás pequenos, panelas e datashow. Os dois botijões grandes não levaram, mas as mangueiras foram retiradas, parece que pretendiam levar. No armário da minha sala, como só tinha material pedagógico fizeram a maior bagunça mas não levaram nada”, contou Laura.

A porta do armário onde ficam guardados os materiais de limpeza também foi danificada. “Arrombaram um pouco a porta, ainda não sei se levaram algo, estou esperando a perícia chegar”, afirmou a diretora ao acrescentar que um dos portões do berçário foi arrancado.

SEGURANÇA

A diretora da unidade não sabe precisar quando o episódio ocorreu, pois o segurança do local trabalha no sistema 12h por 24h, ou seja, trabalha 12h e folga 24h. “Ele saiu do trabalho às 6h de domingo, então o fato pode ter ocorrido durante o dia de domingo até ontem, quando cheguei lá, 14h”, destacaou.

Outro fato que chamou a atenção de Laura foi uma colcha jogada no chão, como se algo tivesse eido queimado em cima dela. E também uma garrafa pet verde com um líquido amarelado dentro. “Não mexemos em nada, então não sei explicar o que era”, enfatizou.

INVASÃO

Centro Comunitário do Aero Rancho também foi alvo de vândalos na noite de ontem. Leitor do Portal Correio do Estado enviou as fotos pelo Whatsapp. Sala de informática foi arrombada e os computadores foram levados.