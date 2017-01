REVOLTA Vândalos picham muro da Santa Casa

de Campo Grande recém pintado Tintas usadas para renovar aparência do hospital foram doadas

Vândalos picharam muro da Santa Casa de Campo Grande que recém havia sido pintado como estratégia de melhorar a aparência do hospital. O crime ambiental aconteceu no fim de semana, na parte que dá acesso ao setor de ortopedia, pela Rua 13 de maio.

Em nota à imprensa, a direção declarou que as tintas usadas foram doadas por empresa e expressou revolta. “Veja como são as coisas. Depois de uma demonstração de solidariedade e responsabilidade social por parte da empresa doadora, vem um sujeito e demonstra um comportamento completamente avesso e cheio de irresponsabilidade”, lamentou o presidente da instituição, médico Esacheu Nascimento.

Ainda de acordo com a direção, novos reparos serão feitos. “A Santa Casa inteira está renovada com a pintura, não vamos deixar que este vandalismo polua sua aparência”, completou o médico.

Além da pintura feita em toda a área externa do hospital, muros que estavam em condições precárias estão em fase de recuperação e reconstrução. Na divisa com a Rua Rui Barbosa o serviço foi concluído e com a Avenida Mato Grosso está em andamento. O objetivo da atual diretoria é recuperar a aparência do prédio que estava há anos sem manutenção.