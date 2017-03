PRESO EM FLAGRANTE Vândalo arremessa garrafa e quebra ambulância do Samu no Centro da Capital Homem, de 35 anos, foi detido e levado à delegacia plantonista do Centro

1 MAR 2017 Por LAURA HOLSBACK 09h:19

Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi alvo de vandalismo, por volta das 2h40min de hoje, na Rua 26 de Agosto, quase esquina com a Avenida Presidente Vargas, no Centro de Campo Grande. Homem, de 35 anos, arremessou garrafa no veículo, quebrou para-brisa, giroflex, amassou parte da lataria e ainda ameaçou e xingou socorristas. De acordo com Boletim de Ocorrência, além do motorista, técnico de enfermagem estava na ambulância. À polícia, os dois declararam que seguiam pelo endereço quando o homem jogou garrafa contra a viatura. Os socorristas pararam, desceram e utilizaram faixas de gaze para imobilizar o vândalo. Policiais militares foram chamados e prenderam o homem que estava exaltado, xingando e a todo instante ameaçava os socorristas, dizendo que não ficaria muito tempo detido e ''acertaria as contas''. Segundo o registro policial, o homem sofreu escoriações no tórax e braços devido à resistência enquanto era imobilizado pelos socorristas. Pedra de aproximadamente 20 centímetros e dois quilos foi encontrada enrolada nas roupas do autor. Já a garrafa que atingiu a ambulância, não foi localizada. O homem deve responder criminalmente pelo dano ao patrimônio público, ameaça, desacato e resistência.

Leia Também