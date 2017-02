CAMPO GRANDE Van é incendiada e dono

suspeita de ataque criminoso Inquérito policial foi aberto e o caso está sob investigação

Van que estava estacionada perto de praça, no cruzamento entre as ruas Rebouças e Mirandela, no Parque dos Novos Estados, em Campo Grande, foi incendiada na noite de ontem (12). O proprietário do veículo, de 50 anos, suspeita de ataque criminoso.

De acordo com declarações feitas à polícia, a Van Renaut Trafic, ano 2001/2002, estava parada no lado de fora da casa havia cerca de duas semanas para ser consertada. Por volta das 22h de ontem, o proprietário chegou de igreja e percebeu o fogo que estava ainda no início, nos bancos. Bombeiros foram chamados, mas quando chegaram as chamas já tinham se alastrado e toda a Van foi queimada.

Ainda conforme o dono do veículo, fios da bateria estavam desligados. Por isso, acredita-se que o ato tenha sido criminoso. A praça que fica perto do local onde a Van estava parada é frequentemente visitada por usuários de drogas que podem ter sido autores. Apesar da suspeita, inquérito policial foi aberto para investigação.