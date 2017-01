PREVENÇÃO Vacina contra HPV para menino entre 12 e 13 anos está disponível na rede de saúde Doses estão nas UBSF e UBS espalhadas pelas sete regiões da Capital

Meninos de 12 a 13 anos já podem receber a vacina contra o vírus HPV pelo SUS em postos de vacinação de todo o Brasil , conforme determinação do Ministério da Saúde que entrou em vigor ontem (3). Em Campo Grande, 15 mil doses da vacina estão disponíveis para atender este grupo e até fevereiro mais 10 mil doses devem ser enviadas pelo ministério.

Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. A faixa-etária será ampliada, gradativamente, até 2020, quando serão incluídos os meninos com 9 anos até 13 anos.

O esquema vacinal para os meninos contra HPV é de duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. Para os que vivem com HIV, a faixa etária é mais ampla, sendo de 9 a 26 anos, e o esquema vacinal é de três doses, intervalo de 0, 2 e 6 meses. Os portadores de HIV precisam apresentar prescrição médica.

A vacina disponibilizada para os meninos é a quadrivalente, que já é oferecida desde 2014 pelo SUS para as meninas. Confere proteção contra quatro subtipos do vírus HPV, com 98% de eficácia para quem segue corretamente o esquema vacinal.

Meninas que chegaram aos 14 anos sem tomar a vacina ou que não completaram as duas doses indicadas também poderão ser imunizadas.

DOENÇA

O HPV é um vírus que pode causar câncer do colo do útero e verrugas genitais. Ele é altamente contagioso e a sua transmissão acontece principalmente pelo contato sexual.

Além da vacina, a prevenção contra esse tipo de câncer também continua envolvendo o exame Papanicolau, que identifica possíveis lesões precursoras do câncer que, tratadas precocemente, evitam o desenvolvimento da doença.

VACINAÇÃO

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas pelas sete regiões de Campo Grande, exceto na unidade São Francisco, localizada no bairro Nova Lima.