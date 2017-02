NOVIDADE NA CAPITAL Usuários do transporte coletivo já podem acessar horário de ônibus em tempo real Passageiros terão acesso e saberão se ônibus estará atrasado ou adiantado

Moradores de Campo Grande poderão acessar a partir desta semana, os horários em tempo real de chegada e partidas dos ônibus do transporte coletivo. Utilidade foi disponibilizada com os recursos do Google Transit, que antes já mostrava os pontos de ônibus no decorrer da Capital.

As atualizações permitem o usuário a encontrar detalhes sobres as linhas, rotas, quantidades de paradas e distâncias, além de ajudar a planejar a viagem de maneira mais eficiente. O passageiro ainda consegue saber se o veículo está atrasado ou adiantado.

Para quem se interessar em utilizar a ferramenta, basta acessar o Google Maps no celular ou no computador e visualizar a rota a partir do transporte público. As atualizações são feitas em parceria com a Mobilibus e Consórcio Guaicurus.

No Google Maps, o passageiro deve clicar em "rotas", seguido pelo ícone do transporte coletivo, representado pela imagem do ônibus. Abaixo uma imagem do aplicativo mobile:

Google Maps

​