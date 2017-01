Problemas Chuva interdita UPA e alaga

casas em bairros da Capital Problema não tem prazo para ser resolvido

Unidade de Ponto Atendimento (UPA) do bairro Vila Almeida, em Campo Grande, foi interditada hoje depois de forte e rápida chuva que atingiu a região durante a manhã. Problema na estrutura física do prédio se agravou devido ao acúmulo de água na calha e fez com que parte do teto cedesse.

A informação foi confirmada no início desta tarde, pelo secretário de saúde do município, Marcelo Vilela. “Existe um problema estrutural de drenagem no telhado, já prevíamos que isso ia acontecer”, contou ao Portal Correio do Estado o responsável pela pasta.

Ainda de acordo com secretário, a construtora responsável pela obra já fez visita ao local, porém, ainda vai levar algum tempo para que o problema seja solucionado. “O serviço é um pouco demorado, vai ter que fazer revisão no telhado”, pontuou Vilela.

Apesar de rápida, chuva foi suficiente para alagar a Rua Cumbaru, no Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande, na manhã de hoje. Moradores tiveram de retirar a água das casas para evitar perda de móveis.