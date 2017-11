morte Universitário pode ser indiciado

também por fraude processual Ele teria fugido de um outro acidente, em janeiro

A polícia investiga se o universitário João Pedro da Silva Miranda Jorge, 23, envolvido no acidente que causou a morte da bacharel em Direito Carolina Albuquerque Machado, na semana passada, em Campo Grande, teria cometido fraude em outro acidente de trânsito, ocorrido em janeiro deste ano.

A suspeita é de que ele teria abandonado o local da ocorrência e uma outra pessoa assumido a direção do veículo em seu lugar.

No episódio da morte de Carolina, ocorrido no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Doutor Paulo Machado, ele também é acusado de fugir do local.

Pedro Miranda, que se apresentou à polícia no último sábado, está solto desde segunda-feira, após o pagamento de fiança de R$ 50 mil, bem como colocação de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal à Justiça, não ausentar-se da cidade sem autorização judicial, não sair de casa no período noturno e nos dias de folga, além de suspensão do direito de dirigir.

De acordo com as informações, em janeiro teria ocorrido um outro acidente na Avenida Euler de Azevedo, região do Bairro São Francisco.

Apesar de no boletim a autoria ser atribuída a uma outra pessoa - funcionário público, 63 anos -, a suspeita é que, na verdade, o universitário era quem estava na direção do veículo.

Ainda conforme a polícia, o motorista do outro automóvel alega que na direção estava Pedro Miranda e que o idoso assumiu a direção.

Uma possível testemunha do caso será intimada pela Polícia Civil e poderá prestar outros esclarecimentos a respeito do episódio de janeiro.

*Leia reportagem, de Thiago Gomes, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.