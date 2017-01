OPORTUNIDADE Universidade oferece 1,9 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos Alunos deverão ter o ensino médio completo para poder realizar curso

Para quem busca novas oportunidades e aperfeiçoamento no mercado de trabalho, a Uniderp iniciou 31 cursos gratuitos profissionalizantes e mais de 1,9 mil vagas nas unidades Matriz e Agrárias. Todos os alunos receberão certificado de conclusão e, para participar, é necessário ter ensino médio completo.

Os cursos são da área de Moda, Beleza, Finanças, Empregabilidade, Empreendedorismo, Oratória, Português, Saúde, Qualidade de Vida e outras. As aulas serão ministradas por professores e coordenadores da instituição e possuem duração de até 4 horas. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas, com antecedência, pelo site “Programa Aprimorar”.

Confira os horários e os cursos gratuitos de capacitação profissional:

UNIDADE MATRIZ:

26 de janeiro (quinta-feira)

Das 19h às 21h - Excel básico

Das 19h às 21h - Cuidando do cuidador de idoso

Das 19h às 21h - Revisitando a reforma ortográfica

Das 19h às 21h - A literatura na educação infantil

Das 19h às 21h - Como enfrentar uma entrevista de emprego

27 de janeiro (sexta-feira)

Das 8h30 às 10h30 - Finanças pessoais

Das 8h30 às 10h30 - Hidroterapia: mais que um recurso, uma ferramenta de trabalho

Das 8h30 às 10h30 - Como elaborar o seu currículo profissional

Das 18h30 às 21h30 - Formação de assistente administrativo

Das 19h às 22h - Gerenciando a manutenção de seu microcomputador

Das 19h às 22h - Produzindo gráficos dinâmicos no Excel

Das 19h às 22h - Produzindo seu próprio blog

Das 19h às 21h - Oratória e apresentação em público

Das 19h às 21h - Planejamento e desenvolvimento de coleção de moda

30 de janeiro (segunda-feira)

Das 8h30 às 10h30 - Noções básicas sobre concreto

Das 8h30 às 10h30 - Noções básicas de Sketch Up

Das 19h às 21h - Truques de automaquiagem

Das 19h às 21h - Tipificação dos serviços de Proteção Básica e Especial no SUAS

Das 19h às 21h - Relacionamento com o cliente: do briefing à entrega da obra no Design de Interiores.

Das 19h às 21h - Produção de vídeorreportagem

Das 19h às 21h - O processo de produção audiovisual

31 de janeiro (terça-feira)

Das 8h às 11h30 - Empreendedorismo

Das 19h às 21h - Matemática aplicada

Das 19h às 21h - Novos tempos, novas oportunidades!

UNIDADE AGRÁRIAS

27 de janeiro (sexta-feira)

Das 8h30 às 12h30 - Primeiros socorros

Das 8h às 12h - Desperdício e aproveitamento integral dos alimentos

30 de janeiro (segunda-feira)

Das 8h às 12h - Apicultura Básica

31 de janeiro (terça-feira)

Das 8h às 12h - Processamento da carne com qualidade

Das 8h às 12h - O que comer antes, durante e depois do exercício

1° de fevereiro (quarta-feira)

Das 8h às 12h - Como o estresse afeta o comportamento dos animais domésticos

3 de fevereiro (sexta-feira)

Das 8h30 às 12h30 - Exercícios físicos como qualidade vida na terceira idade

SERVIÇO

Data: De 26 de janeiro a 3 de fevereiro

Endereços: Unidade Matriz – Avenida Ceará, 333, Miguel Couto.

Unidade Agrárias - Rua Alexandre Herculano, 1.400 - Parque dos Poderes

Inscrições no site "Programa Aprimorar"

Informações: (67) 3348-8177 / 3348-8332 / 3348-8198 / 3348-8269