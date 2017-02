Felpuda

Comentários são de que quiproquó envolvendo a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de MS tem “dedinho político” de quem deseja ver “o circo pegar fogo”. Com o impasse na escolha de quem vai comandá-la, a reforma administrativa do Executivo, pedida com urgência, ficará paralisada. A aposta no desgaste é o que prevalece. A conferir. Ester Figueiredo